Pablo, novo reforço do FlamengoReprodução/Instagram

Publicado 14/03/2022 16:33

Rio - O zagueiro Pablo, novo reforço do Flamengo para a temporada de 2022, já fala como novo atleta do Rubro-Negro, mesmo sem ter sido anunciado pelo clube. Em vídeo divulgado no começo da tarde desta segunda-feira (14), enquanto assistia à reportagem de sua chegada ao Rio de Janeiro no programa "Globo Esporte", o atacante disse: "Estou na área". Confira:

Pablo está no Rio de Janeiro desde a tarde de domingo (13), quando desembarcou no Aeroporto do Galeão. O atleta, que já fez exames médicos solicitados pelo clube, aguarda apenas a assinatura do contrato e seu anúncio oficial. O Lokomotiv Moscow, seu ex-time, já publicou uma nota de despedida do defensor brasileiro, e confirmou a negociação com o Rubro-Negro.

O novo defensor do Flamengo, será a oitava opção da posição no plantel do Clube da Gávea. Atualmente, fazem parte do elenco os seguintes zagueiros: Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Fabrício Bruno, David Luiz, Cleiton e Gabriel Noga.