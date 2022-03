Flamengo afirma que não abre mão do atacante Pedro - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 14/03/2022 11:47

Rio - Perto de fechar com o zagueiro Pablo, ex-Corinthians, o Flamengo segue ativo no mercado em busca de reforços. Uma das posições buscadas é a de goleiro. No entanto, em entrevista nesta segunda-feira no Ninho do Urubu, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, negou que tenha negociações em andamento por Santos, do Athletico, e João Paulo, do Santos.

“Não tem absolutamente nada. O João Paulo ainda teve menos que o outro, o Santos. Existiu uma consulta, mas não existe absolutamente nada. A partir do momento que a gente libera dois goleiros no início da temporada, é fácil entender que a gente vai se mobilizar nessa direção", disse Braz.

Sobre o interesse do Palmeiras no atacante Pedro, o dirigente voltou a negar qualquer chance do negócio acontecer.

"Temos a obrigação de ouvir qualquer tipo de consulta. Teve uma consulta, falamos prontamente que não interessava, acabou. Parece que uma menina da comunicação (do Palmeiras) se atrapalhou um pouco, mas parece que o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Atleta nosso, que o Flamengo acreditou desde sempre, desde que estava no Fluminense", enfatizou.