Vice de futebol do Flamengo - Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 14/03/2022 10:09 | Atualizado 14/03/2022 10:34

Rio - O Flamengo está muito perto de acertar a contratação de mais um reforço para a temporada. Nesta segunda-feira, em conversa com a imprensa no Ninho do Urubu, o vice de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, admitiu que o clube encaminhou a compra do zagueiro Pablo, ex-Corinthians e que estava no Lokomotiv Moscou. O tempo de contrato não foi revelado.

Zagueiro Pablo Foto: Divulgação/Lokomotiv Moscou "Muito bem encaminhado para uma compra definitiva. A gente já analisava o Pablo antes de guerra. A gente espera concluir, eu só acredito depois que está 100% assinado pelo presidente Landim", disse Braz.

Pablo é um velho conhecido do técnico Paulo Sousa. Os dois trabalharam juntos no Bordeaux, da França, durante duas temporadas. O zagueiro foi titular em 35 das 42 partidas do português à frente do clube.

Caso confirmado o acerto, Pablo será o terceiro reforço do Flamengo para a temporada. Antes, chegaram o atacante Marinho, do Santos, e o zagueiro Fabrício Bruno, do Red Bull Bragantino.