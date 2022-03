Paulo Souza estreou bem no Maracanã pelo Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Paulo Souza estreou bem no Maracanã pelo FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 13/03/2022 10:48

O português Paulo Souza enfim pôde sentir como é jogar num Maracanã lotado pelo Flamengo. Em sua estreia no estádio, o time não decepcionou e goleou o Bangu por 6 a 0, aumentando ainda mais o clima de festa no retorno do Rubro-Negro, após três meses de reforma do gramado. Para o treinador, o clima que vivenciou pela primeira vez será importante ao longo da temporada.



"Foi extraordinário, eu me senti batizado. Foi um público fabuloso. É essa sinergia que queremos e temos essa necessidade, principalmente nos períodos que passarmos mais dificuldades ao longo do jogo. Precisamos dessa mesma energia, que possam nos empurrar para que continuemos com qualidade e energia para nosso jogo e que consigamos sair vencedores. Sinto que sou privilegiado. Posso dizer, sem dúvida, que eu me sinto cada vez mais treinador do Flamengo", afirmou Paulo Souza após o jogo de sábado.



Foram mais de 63 mil pessoas no Maracanã que puderam ver um Flamengo com volume de jogo e acertando as chances criadas, o que não vinha acontecendo recentemente. O jogo contra o Bangu, em si, não valia nada, já que o Flamengo já estava garantido em segundo lugar na Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Ainda assim, além da festa, foi um bom teste para conhecer o novo gramado do estádio.



"A avaliação é positiva (sobre o novo gramado). É assim que nós vamos oferecer o melhor futebol à nação", completou o treinador rubro-negro.