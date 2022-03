Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Paulo SousaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/03/2022 08:12

Hoje é dia da Nação Rubro-Negra matar a saudade. Com todos os 57.500 ingressos colocados à venda esgotados, o Flamengo encara o Bangu, às 19h30, no jogo que marca a reabertura do Maracanã após três meses.

Com o Mais Querido já classificado para a semifinal do Cariocão, se engana quem pensa que a partida não vale nada.

Ainda convivendo com a desconfiança de parte dos flamenguistas, o técnico Paulo Sousa fará a sua estreia no Maraca, e terá o seu primeiro grande teste diante da torcida, neste que promete ser o maior público do clube desde a liberação da torcida nos estádios brasileiros.

Em seu Instagram, o português não escondeu a ansiedade por comandar o clube pela primeira vez em um dos maiores palcos do futebol mundial.

"O coração já está batendo mais forte. Positiva ansiedade de entrar no Maracanã pela primeira vez e sentir a energia, a intensidade da paixão da Nação Rubro-Negra. Palco de conquistas históricas do Flamengo, onde Zico é o maior artilheiro", postou.

Além disso, o duelo contra o Alvirrubro, do técnico Felipe, servirá de termômetro para as semifinais. Com tantos ingredientes, esse jogo promete!

Bangu x Flamengo - 11ª rodada do Carioca

Data e horário: 12/03/2022, às 19h30 (de Brasília)

Local: Maracanã

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Michael Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

Onde assistir: Cariocão Play (Pay-per -view)

Prováveis escalações:

BANGU

Paulo Henrique; Wisney, Raí, Israel e Lucas Oliveira; Renatinho, Denílson, Nascimento e Baggio; Daniel Dias e Luis Araújo. Técnico: Felipe Loureiro

FLAMENGO

Hugo Souza (Diego Alves); Fabrício Bruno (Gustavo Henrique), David Luiz (Noga) e Léo Pereira (Filipe Luís); Rodinei, João Gomes, Thiago Maia (Diego Ribas), Everton Ribeiro (Lázaro) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa