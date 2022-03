Paulo André faz a comemoração de Gabigol na prova do líder do BBB - Reprodução/BBB

Publicado 11/03/2022 17:01

Rio - Já não é mais segredo que grande parte dos brothers e sisters participantes do Big Brother Brasil 2022 são apaixonados por futebol. Entre eles, dois nomes do grupo camarote se destacam, especialmente pelo amor ao Flamengo: o ator Arthur Aguiar e o atleta olímpico Paulo André Camilo. Durante a prova do Lider desta semana, além do marido de Mayra Cardi ter cantado o hino do Rubro-Negro , P.A. também homenageou seu clube, e cantou uma música de Mc Poze do Rodo em homenagem ao Clube da Gávea.