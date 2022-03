Flamengo afirma que não abre mão do atacante Pedro - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Flamengo afirma que não abre mão do atacante PedroFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 11/03/2022 13:38 | Atualizado 11/03/2022 13:39

Rio - Pedro não será jogador do Palmeiras. Pelo menos é o que garante o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Em entrevista ao "UOL" nesta sexta-feira, o mandatário descartou qualquer possibilidade de negociar o camisa 21 com o clube paulista.

"O Pedro é jogador do Flamengo. Não segue nada vivo (o assunto). Pedro é jogador do Flamengo. O Flamengo tem interesse de continuar com o Pedro. Pedro é jogador do Flamengo. Ponto", declarou Landim.

Para tirar Pedro do Flamengo, o Palmeiras acenou com uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões). No entanto, o Rubro-Negro nem cogitou abrir negociação.