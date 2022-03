Vice-presidente de futebol Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Rio - O goleiro Hugo Souza, do Flamengo, está sendo monitorado novamente pelo Ajax, da Holanda. De olho no mercado, o clube holandês está em busca de um arqueiro para a próxima temporada europeia, a partir de julho deste ano. A informação é do jornalista turco Ekrem Konur.

No entanto, de acordo com o empresário Sandro Gonçalves, não foi realizado nenhum contato pelo jovem goleiro. Por outro lado, não é a primeira vez que o Ajax está de olho na contratação de Hugo Souza.

Formado nas categorias de base do Flamengo e conhecido como "Neneca", Hugo Souza subiu para a equipe profissional em 2019 e garantiu alguns momentos no time titular do Rubro-negro. O goleiro tem contrato até 2025 e soma 45 partidas debaixo das traves pelo clube carioca.