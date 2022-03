Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/03/2022 12:36

Rio - Enquanto segue buscando a contratação de um reforço para o gol no profissional, nas categorias de base o Flamengo já chegou lá. O Rubro-Negro acertou com Andrew Fagundes, de 14 anos, que estava no Retrô, Pernambuco, e chega para reforçar o Sub-15. A informação foi dada em primeira mão pelo perfil "Flazoeiro".

Novo reforço do Flamengo, Andrew assinou contrato de formação com o clube carioca, o jovem goleiro tem 1,86m de altura e foi monitorado pelo Departamento de Scout do Rubro-Negro.

Nos profissionais, o clube carioca segue tendo a contratação de um arqueiro como prioridade. Santos, do Athletico-PR, e João Paulo, do Santos, são as opções que vem sendo avaliadas pelo clube carioca.