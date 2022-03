Gabigol - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/03/2022 11:54

Rio - O Flamengo irá recorrer contra a decisão do TJD-RJ que absolveu o Fluminense no caso envolvendo ofensas racistas recebidas por Gabigol no clássico entre as duas equipes pelo Carioca no mês passado. Em seu perfil no Twitter, o vice-presidente jurídico do Rubro-Negro, Rodrigo Dunshee de Abranches, opinou sobre o ocorrido.

"O Flamengo comunicou agora a presidente do tribunal acerca dessa ofensa que você encaminhou. O Flamengo vai recorrer porque o julgamento não considerou questões importantes. Entendemos que não foi certo", afirmou.

A decisão de absolver o Fluminense foi unânime pelo tribunal. Além disso, o Flamengo foi punido em R$ 20 mil por cânticos homofóbicos direcionados à torcida tricolor no mesmo clássico.