Publicado 09/03/2022 16:01

Rio - A diretoria do Flamengo anunciou, na última semana, uma promoção nos valores dos ingressos para o confronto contra o Bangu, no próximo sábado (12), no Maracanã. Com ingressos custando a partir de R$ 12,00, a torcida do Rubro-Negro comprou a ideia da diretoria, e fará uma grande festa no confronto contra o Alvirrubro. Até a tarde desta quarta-feira, dois setores do estádio já estavam esgotados, com menos de 24 horas desde a abertura das vendas.

O setor norte, local onde costumam ficar as torcidas organizadas do Rubro-Negro, foi o primeiro a esgotar. Em seguida, a tribuna leste inferior também esgotou. No momento da publicação desta matéria, estão disponíveis apenas os setores sul e Maracanã Mais. Os setores leste superior e oeste inferior ainda estão fechados, e devem ser abertos nas próximas horas.

Como dito anteriormente, Flamengo e Bangu se enfrentarão no próximo sábado (12), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. O confronto será válido pela 11ª, e última, rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro está na segunda colocação da competição, com 23 pontos, e está garantido nas semifinais da competição. O Alvirrubro, está na 10ª posição, com nove pontos, e não corre risco de ser rebaixado.