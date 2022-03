Arturo Vidal - Reprodução

Arturo VidalReprodução

Publicado 08/03/2022 21:39

Rio - Os torcedores do Flamengo se surpreenderam mais uma vez com a atuação do volante Arturo Vidal, que foi um dos destaques da Inter de Milão, na vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

No entanto, o clube inglês tinha a vantagem do jogo de ida e se classificou para a próxima fase na soma dos placares por 2 a 1 contra o clube italiano. Por outro lado, não foi o suficiente para tirar a atenção da torcida rubro-negra no desempenho do atleta chileno de 34 anos.

Nas redes sociais, o desempenho do jogador chileno na partida, foi um dos assuntos mais comentados. Os torcedores rubro-negros sonham com a contratação de Vidal, que já receberam a reciprocidade do atleta que ainda deseja atuar pelo Flamengo no Maracanã. O volante já afirmou que é um fã do clube carioca.



o Vidal no flamengo seria absurdo demais mané, tô no aguardo desse dia — haruzz (@haruzz77) March 8, 2022

Vidal, venha para o Flamengo nem que seja por caridade — g (@g_anne7) March 8, 2022