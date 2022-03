Paulo Sousa promoveu um jantar com jogadores e comissão - Paula Reis / Flamengo

Publicado 08/03/2022 18:20

Rio - O técnico Paulo Sousa, do Flamengo, vem recebendo críticas por conta da atuação dos jogadores rubro-negros nas últimas partidas. Em participação no programa "Bem, Amigos!", o narrador Galvão Bueno detonou a forma como o português vem escalando a equipe carioca neste começo de temporada.

"Ele endireita esse Flamengo, que não estava torto. Ele está entortando o time com esse futebol posicional! Está mudando a posição de jogadores de seleção e de primeiríssimo nível. Pra que fazer isso? Ele quer priorizar o que ele imagina de esquema tático e mexe com os jogadores colocando em função que não são deles! Não estou dizendo que deve sair, mas ele devia partir de um princípio que o time foi fantástico nos últimos anos, com o Bruno Henrique jogando na velocidade, Arrascaeta na esquerda, onde rende muito mais, o Everton Ribeiro do lado direito", afirmou.

Galvão Bueno também fez questão de ressaltar a importância do título do Carioca para o Flamengo nesta temporada. O Rubro-Negro poderá conquistar pela primeira vez na história um tetracampeonato.

"Não há como um técnico não saber como joga o Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Ele está querendo outra coisa. Ele precisa entender o Flamengo disputa um tetracampeonato (do Carioca). A torcida quer o tetra, não quer saber se o técnico português está errado", disse.