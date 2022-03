Torcida do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Rio - O duelo entre Flamengo e Bangu, marcado para o próximo sábado (12), marcará o reencontro do Rubro-Negro com o Estádio do Maracanã. O Templo do Futebol passou por reformas em seu gramado, e estava fechado desde dezembro, fazendo com que o Clube da Gávea tivesse que mandar seus jogos em outros locais, como o Nilton Santos, o Luso-Brasileiro e o Raulino de Oliveira. Para comemorar a volta do Mário Filho, a diretoria do clube anunciou uma grande promoção para os ingressos do duelo válido pela última rodada do Campeonato Carioca, com entradas a partir de R$ 12.

A partida deste sábado marcará o primeiro encontro do técnico Paulo Sousa com o tão tradicional estádio. Além do português, Marinho e Fabrício Bruno também não atuaram ainda no Maracanã, que agora contará com gramado híbrido, dividido em 90% de grama natural e 10% sintética.

Confira os valores dos ingressos para o confronto entre Flamengo e Bangu.

Norte/Sul (destinados à torcida do Flamengo): R$ 30/R$ 15 (meia-entrada)/R$ (12 sócio-torcedor).

Leste Superior: R$ 40/R$ 20 (meia-entrada)/R$ 16 (sócio-torcedor).

Leste Inferior e Oeste Inferior: R$ 50/R$ 25 (meia-entrada)/ R$ 20 (sócio-torcedor).

Maracanã Mais: R$ 170/R$ 122,50 (meia)/R$ 100 (sócio-torcedor).

Parte do Setor Sul destinado à torcida do Bangu: R$ 30/R$ 15 (meia-entrada).

Vale lembrar que o Rubro-Negro não joga no estádio desde o dia seis de dezembro, quando foi derrotado pelo Santos por um a zero, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Na ocasião, o Flamengo podia ter garantido ao menos um empate, mas Gabriel Barbosa acabou errando uma cobrança de pênalti, que bateu na trave. Hoje jogando no Flamengo, Marinho entrou em campo pelo Peixe neste duelo, mas acabou ficando apagado em boa parte da partida.