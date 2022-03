Paulo André no 'BBB 22' - Globo

Publicado 07/03/2022 17:10

Rio - Paulo André Camilo, atleta olímpico e participante da 22ª edição do Big Brother Brasil, já declarou diversas vezes que é torcedor do Flamengo. No programa do último domingo (6), o participante demonstrou mais uma vez sua paixão pelo Clube da Gávea. Logo após o apresentador do programa, Tadeu Schmidt liberar as participantes Linn da Quebrada, Eslovênia e Laís do Castigo do Monstro, que era em homenagem aos cavalinhos presentes no quadro "Gols da Rodada" do Fantástico, Paulo André comentou fez uma brincadeira sobre os bonecos utilizados no monstro.

Confira a fala de Paulo André na publicação do jornalista do O Dia, Gabriel Orphão.

PA representando todos os flamenguistas vendo o cavalinho pic.twitter.com/FgdDgSr5te — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) March 7, 2022

"Só faltou ser Rubro-Negro", disse o atleta olímpico, fazendo com que Tadeu Schmidt e alguns participantes do programa dessem risadas.

Outro participante apaixonado em futebol, é o palmeirense Gustavo Beats. Pouco antes da fala de Paulo André, o bacharel em Direito perguntou ao apresentador do programa se o Campeonato Brasileiro já havia começado.

Vale lembrar que, pouco tempo depois, Gustavo venceu a prova "Bate e Volta", e se salvou do paredão, deixando Jade Picon, Arthur Aguiar e Jessilane na disputa. Ao comemorar sua vitória, o participante de 31 anos gritou "Avante Palestra", fazendo referência ao seu clube do coração.