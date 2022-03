Flamengo x Vasco - Campeonato Carioca - Nilton Santos - 06-03-2022 - Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/03/2022 16:02

Rio - Um dia após vencer o confronto contra o Vasco da Gama, o Flamengo anunciou o início do leilão das camisas que foram utilizadas pelos atletas na partida. Na partida, o local do patrocinador master do clube, o Banco BRB, foi substituído pela palavra "paz", que foi escrita em 15 idiomas diferentes. O valor arrecadado com o leilão será doado para uma instituição em prol de refugiados de guerra selecionada pelo departamento de Responsabilidade Social do clube.

O Arrasca trouxe no peito em cirílico (alfabeto utilizado em países como a Ucrânia e a Rússia) o desejo de paz no mundo. Você pode arrematar o Manto dele! O dinheiro do leilão será revertido para ações beneficentes.

Dê seu lance: https://t.co/MMufIiwOso

: @mcortesdasilva8 /CRF pic.twitter.com/k32aEWfQaq — Flamengo (@Flamengo) March 7, 2022

Até a publicação desta matéria, a camisa mais barata era a do zagueiro Gabriel Noga, com o lance de 139 euros (cerca de R$ 770, na cotação atual). Já o uniforme com o lance mais caro era o do autor do segundo gol da vitória do Rubro-Negro, o uruguaio Giorgian de Arrascaeta, com o lance de 600 euros (aproximadamente R$ 3.320). Responsável pelo primeiro gol do Flamengo na partida, Filipe Luís estava com sua camisa sendo leiloada por 245 euros (R$ 1.356). O leilão está previsto para se encerrar às 12h do dia 26 de março.