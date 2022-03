Andreas Pereira recebe apoio dos jogadores do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/03/2022 15:10

Rio - O desempenho de Andreas Pereira segue em pauta no Flamengo. Após a falha no clássico com o Vasco, vencido pelo Rubro-Negro por 2 a 1 neste domingo, o camisa 18 mostrou abatimento ao ser substituído, sob vaias da torcida, no Nilton Santos, mas recebeu o apoio de Paulo Sousa (veja o que o técnico falou no pós-jogo) e também dos companheiros, inclusive em suas redes sociais.



"Todo mundo junto. E é assim que é o Flamengo raiz! Seguimos juntos Nação, pq nossa voz é a maior de todas!", publicou Andreas, em seu perfil no Instagram, recebendo comentários de Renê, Marinho, Arrascaeta e Matheuzinho, entre outros.



- Te amo, meu irmão, você é diferenciado demais, sou seu fã! - publicou Rodinei.



- Joga muito, hermanito, vamos juntos - escreveu Arrascaeta.