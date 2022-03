Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 07/03/2022 14:42

Rio - Na última semana, um grupo de torcedores do Flamengo afirmou, em uma publicação nas redes sociais, que, em uma visita à sede social do Rubro-Negro, na Gávea, viu uma discussão entre o presidente do conselho de administração do clube, Luiz Eduardo Baptista, e o VP de futebol, Marcos Braz. No entanto, BAP desmentiu o assunto na tarde desta segunda-feira (7), dizendo que sequer estava no Rio de Janeiro na data em que o vídeo foi publicado pelos torcedores.

Está circulando nas redes um vídeo onde um torcedor menciona ter ASSISTIDO um bate boca entre eu e Brás,no clube, neste fim de semana passado.

Foi um grande equívoco ou mentira deslavada mesmo.

Esta conversa jamais https://t.co/LoSqOYQMB5 não estava no Rio.

— Luiz Eduardo Baptista (@BapLuizEduardo) March 7, 2022

Vale destacar ainda que o clima nos bastidores do Flamengo não é dos melhores. Assim como ocorreu na final da Copa Libertadores da América, contra o Palmeiras, o volante Andreas Pereira voltou a falhar em um lance decisivo, gerando um gol para a equipe adversária (no caso, o Vasco da Gama), gerando descontentamento de membros da diretoria do clube, que não desejam que o Rubro-Negro adquira os direitos econômicos do atleta.

No final de fevereiro, a alta cúpula da diretoria do Clube da Gávea chegou a fazer reuniões, com o objetivo de melar a contratação do atual camisa 18 do clube. No entanto, o presidente Rodolfo Landim segue insistindo na compra em definitivo do belga, que ainda não foi concretizada por conta de um processo do Banco Central contra o Rubro-Negro.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (12), para o confronto contra o Bangu, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. O confronto será válido pela 11ª, e última, rodada do Campeonato Carioca. Atualmente o Clube da Gávea está na segunda colocação da competição, com 23 pontos. O Alvirrubro está na 10ª posição, com nove pontos.