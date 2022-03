Flamengo x Vasco - Campeonato Carioca - Nilton Santos - 06-03-2022 - Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo x Vasco - Campeonato Carioca - Nilton Santos - 06-03-2022Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/03/2022 19:25

Rio - O Flamengo não fez uma atuação boa, mas contou com um gol de Filipe Luís no início e outro de De Arrascaeta no final para vencer o Vasco por 2 a 1 neste domingo, pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Após a partida, o atacante Bruno Henrique falou sobre a importância do resultado em um clássico e as diversas posições que tem atuado desde a chegada do técnico Paulo Sousa.

"Sabíamos que seria difícil. A equipe do Vasco é uma grande equipe. Clássico você tem que vencer, independente da forma. Imprimimos um grande ritmo. O calor dificultou um pouco, mas não baixamos a guarda e no momento certo fizemos o gol da vitória. O Mister quando chegou falou que eu poderia jogar em várias posições. Hoje joguei mais avançado. Depois fui para a ponta, para o meio. Eu consigo fazer isso. Muito feliz pela vitória", avaliou.

O atacante ainda aproveitou a entrevista para pedir paz no mundo e no futebol, relembrando episódios recentes de violência. Neste domingo, o Fla entrou em campo levando a palavra "paz" escrita em 15 idiomas na camisa, no espaço cedido pelo Banco BRB.

"Não podemos deixar de acrescentar sobre isso que está acontecendo fora de campo. Estamos pregando paz e nos jogos aconteceram várias rivalidades fora de campo. Temos que saber que clássico é dentro do gramado. Saiu ali todo mundo é amigo. Sabemos que envolve uma emoção grande para o torcedor, mas o futebol tem que saber que além disso existem pessoas, acabam acontecendo mortes. Estamos vendo guerra e o mundo cada vez mais difícil. Pregamos paz em campo para levar para fora", completou.

Com o resultado, o Flamengo garantiu a segunda posição da Taça Guanabara e, assim, terá a vantagem do empate na semifinal do Campeonato Carioca. A última rodada definirá se o adversário será o Vasco ou o Botafogo. O Fla enfrenta o Bangu no próximo sábado, às 19h30, no Maracanã.

Rio de Janeiro (RJ)