Rodinei deve permanecer no Flamengo por mais tempo - Divulgação

Rodinei deve permanecer no Flamengo por mais tempoDivulgação

Publicado 05/03/2022 11:11

Rodinei tem se destacado no comando de Paulo Sousa. Desde a chegada do treinador português, o atleta foi titular nos dois principais jogos da temporada, contra Fluminense e Atlético-MG. Na formação pretendida pelo técnico, os alas tem liberdade para chegar ao ataque, que é ponto forte do lateral.

Segundo o portal "Goal", a renovação de Rodinei está sendo estudada, tendo em vista suas boas atuações. O contrato do atleta vai até dezembro e depois disso, pode sair do clube sem custos no meio do ano. Dessa forma, caso opte ter o jogador por mais tempo, o Flamengo precisa agir antes da metade da temporada. Em boa fase, Rodinei está na frente de Matheuzinho e Isla na preferência de titularidade.

No início do ano, o Rubro-Negro recebeu propostas de times brasileiros e dos Estados Unidos pelo atleta. Porém, as ofertas não agradaram o clube, que esperava receber em torno de R$ 5,4 milhões para fechar acordo. No momento, a ideia de se desfazer do jogador pode estar fora do planejamento, já que ele se encontra em boa fase.