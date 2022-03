Arturo Vidal - Reprodução

Arturo VidalReprodução

Publicado 04/03/2022 16:50

Rio - Sonho de consumo do Flamengo, o meia Arturo Vidal pode estar mais próximo de jogar no clube carioca. Em seu perfil no Instagram, o chileno realizou uma brincadeira do ''TikTok'' sobre onde será o seu próximo destino e deu o Brasil. Em seu perfil nas redes sociais, o jogador, de 34 anos, já vestiu a camisa do Rubro-Negro e afirmou que deseja atuar no clube carioca.

Apesar dos rumores e da vontade de Vidal, de acordo com o jornal Gazzetta Dello Sport, o meia recebeu propostas do Flamengo e do Olympique de Marselha, no meio do ano passado, mas acabou preferindo permanecer na Inter de Milão.

Vidal tem uma carreira consolidada no futebol europeu e é um dos maiores jogadores chilenos de todos os tempos. Ele já defendeu a Juventus, o Manchester United e o Barcelona. Pela Seleção, o meia foi bicampeão da Copa América.