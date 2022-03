Paulo Sousa conversa com João Gomes - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Rio - Desde que chegou ao Flamengo, o técnico português Paulo Sousa vem se encantando com diversos atletas disponiveis no plantel do Rubro-Negro. Um deles, chamou a atenção desde antes do treinador desembarcar no Brasil: o jovem volante João Gomes. O atleta, inclusive, estava com planos de sair do Clube da Gávea e partir para novos rumos. No entando, a confiança colocada pelo Mister, fez com que o jogador desistisse da ideia, e permanecesse no clube ao qual jogou sua vida inteira.

Na temporada de 2021, Gomes se viu como terceira opção da posição de segundo volante, ficando atrás de Andreas Pereira e Thiago Maia. Assim que soube da intenção do camisa 35 de se transferir para outro clube, Paulo Sousa foi, imediatamente, conversar com o jogador, e convenceu o atleta a permanecer no Rubro-Negro. Além da permanência, o treinador português ainda fez com que o volante se tornasse um dos destaques da equipe.

Embora acabe sendo reserva em algumas oportunidades, João Gomes costuma atuar sempre que possível. Das oito partidas do Flamengo no comando do técnico Paulo Sousa, em sete o camisa 35 atuou, seja como titular ou entrando no decorrer do confronto.

João Gomes, inclusive, pode começar como titular no próximo duelo do Flamengo, contra o Vasco da Gama. A partida será realizada no próximo domingo (6), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O confronto será válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Atualmente, o Rubro-Negro está na segunda colocação, com 20 pontos, enquanto o Cruzmaltino vem logo atrás, com 19 pontos.