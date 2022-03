Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

ArrascaetaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/03/2022 10:41

Rio - O meia Arrascaeta está na pré-lista da seleção uruguaia para os jogos da próxima Data Fifa nos dias 24 e 29 de março. Com isso, o apoiador, de 27 anos, pode ser desfalque para o Flamengo em jogos decisivos do Campeonato Carioca.

A seleção uruguaia, que está na quarta colocação das Eliminatórias, enfrenta o Peru, em Montevidéu, no próximo dia 24 e depois joga contra o Chile, fora de casa, no dia 29. As partidas vão selar a classificação, a eliminação ou a ida do Uruguai para a repescagem do Mundial do Catar.

Os duelos devem fazer Arrascaeta ser desfalque do Flamengo em jogos da semifinal ou da final do Carioca. Atualmente em segundo lugar, o Rubro-Negro está classificado para as semifinais da competição, ao lado de Fluminense e Vasco.