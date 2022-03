Muralha atuando pelo Flamengo - Divulgação/C.R. Flamengo

Muralha atuando pelo FlamengoDivulgação/C.R. Flamengo

Publicado 03/03/2022 18:47

Rio - Nos últimos anos, o Flamengo, além de ser destaque na revelação de jovens atletas, também vem sendo um dos clubes que mais vendeu jogadores para clubes do exterior. O volante Luiz Philipe Muralha, que foi atleta do Rubro-Negro de 2010 até 2017, não conseguiu se firmar no futebol brasileiro. Além de atuar no Clube da Gávea, o atleta também jogou por Portuguesa, Bragantino e Luverdense, antes de fechar com o Pohang Steelers, da Coreia do Sul. Em entrevista ao "UOL", o atleta revelou que seu próximo destino é o futebol brasileiro novamente.

"Estamos conversando com todas as possibilidades, mas, claro, estar no Brasil, com a possibilidade de atuar em um Brasileiro da Série A ou B, seria muito bom para mim. Penso nisso também. A gente deve definir isso nos próximos dias", disse Muralha, que completou:



"Desde a minha ida para a Coreia do Sul tive uma ótima sequência. Na Arábia Saudita não foi diferente. Estive sempre em campo neste período e isso é muito bom. Procurei fazer meu melhor neste período", finalizou o ex-jogador do Flamengo.

Pelo Rubro-Negro, Muralha atuou em 64 partidas, não marcou gols e deu cinco assistências. Após chegar no clube da Coreia do Sul, o volante ganhou rodagem no futebol internacional, atuando por outras equipes, como o Seognam IC, da própria Coreia do Sul, e dois clubes da Arábia Saudita: o Al-Hazm, e o Al Qadisiya, última equipe que o jogador defendeu.