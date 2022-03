Após a derrota para o Galo, Paulo Sousa encara o Botafogo - Paula Reis / Flamengo

Publicado 03/03/2022 10:00

Rio - Em busca de um reforço para a defesa, um outro nome tem ganho força nos últimos dias no Flamengo. O zagueiro Pablo, ex-Corinthians, que já trabalhou com Paulo Sousa, vem sendo avaliado e pode reforçar o clube carioca. As informações são do portal "globoesporte.com".

O atleta atua no futebol da Rússia, mas devido ao conflito envolvendo o país e a Ucrânia, Pablo deseja retornar ao Brasil. O Flamengo já tentou sua contratação em 2017, mas devido a indicação de Paulo Sousa, que já trabalhou com ele no Bordeaux entre 2019 e 2020, o Rubro-Negro voltou a avaliar a sua chegada.

Atualmente no Lokomotiv, da Rússia, Pablo já defendeu no futebol brasileiro outros clubes importantes como Grêmio, Ceará e Ponte Preta. Pelo Corinthians, viveu seu melhor momento sendo campeão brasileiro em 2017.