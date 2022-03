Técnico da equipe de basquete do Flamengo, Gustavo de Conti, presenteia o treinador do futebol do Rubro-Negro, Paulo Sousa, com uma camisa do clube - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Técnico da equipe de basquete do Flamengo, Gustavo de Conti, presenteia o treinador do futebol do Rubro-Negro, Paulo Sousa, com uma camisa do clubeGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 03/03/2022 19:13

Rio - O técnico da equipe profissional de futebol do Flamengo, Paulo Sousa, foi um dos torcedores que estiveram presentes no Ginásio do Maracanãzinho na noite desta quarta-feira (2), para assistir ao duelo entre Flamengo e Cerrado Basquete . O português acompanhou a vitória do Rubro-Negro nas cadeiras dentro da quadra de jogo, e, ao final da partida, encontrou o técnico Gustavo de Conti, para parabenizá-lo pelo título Mundial do clube. No entanto, uma gafe do Flamengo durante o encontro não passou despercebida.

Pouco antes de encontrar o treinador da equipe de basquete do Rubro-Negro, Paulo Sousa recebeu uma camisa personalizada do Flamengo na modalidade. No entanto, a produção do Clube da Gávea acabou cometendo um erro de ortografia na camisa do Mister, o que revoltou os torcedores na Internet. O português foi presenteado com uma camisa escrita "Paulo Souza", trocando o "S" de seu sobrenome pelo "Z".

Camisa do técnico Paulo Sousa com erro de ortografia Reprodução/Instagram

Mesmo com o erro de ortografia, Paulo Sousa agradeceu ao técnico Gustavo de Conti pelo presente, e disse que amou a camisa.

"Agradeço ao Gustavo a linda camisa que me ofereceu e que já vesti, com orgulho, durante o trabalho", disse o treinador português.