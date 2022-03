Rodolfo Landim foi reeleito para seguir no comando do Fla - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 03/03/2022 15:34

Rio - A guerra entre Rússia e Ucrânia não pode trazer ao futebol brasileiro somente jogadores que atuam no futebol ucraniano. De acordo com o jornal português "Record", o Flamengo teria interesse em dois atletas que defendem clubes russos e que estariam avaliando a possibilidade de volta ao Brasil.

Os jogadores são o atacante Malcom, ex-Corinthians, e Wendel, ex-volante do Fluminense. "Flamengo pode aproveitar a situação complicada dos jogadores brasileiros que estão na Rússia e na Ucrânia para reforçar o seu elenco. Wendel e Malcom podem abandonar o Zenit e o clube brasileiro está na linha de frente", afirma a publicação.



Wendel já foi ventilado como possível reforço do Flamengo nos tempos de Jorge Jesus. O meia trabalhou com o Mister no Sporting. O Rubro-Negro tentou a contratação, mas na ocasião, o clube português acabou dificultando a negociação.

Já Malcom fez parte da seleção brasileira olímpica campeã em Tóquio. Revelado pelo Corinthians, o atacante já defendeu o Barcelona, o Bordeaux e atua pelo Zenit, da Rússia, desde 2019.