Matheus Bressan ao lado de Pará e Everton - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 02/03/2022 17:09

Rio - O Avaí anunciou, na tarde desta quarta-feira (2), a contratação do zagueiro Bressan, que estava atuando no FC Dallas, clube que disputa a Major League Soccer (MLS). O atleta, que tem passagens por Grêmio e Flamengo, já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e está livre para estrear pela equipe.



O defensor, que assinou contrato até o final deste ano, já estava treinando na Ressacada nos últimos dias, para aprimorar sua parte física, e já está a disposição do técnico Eduardo Barroca para a disputa do Campeonato Catarinense.