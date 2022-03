Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/03/2022 11:10

Rio - Em busca de um reforço para a zaga, o Flamengo pode se reforçar com um ex-jogador do Fluminense. De acordo com informações do jornalista Mauro Sant Anna, Marlon Santos, de 26 anos, que defende o Shakhtar Donetsk foi oferecido ao Rubro-Negro.

O atleta é um dos brasileiros que está com futuro indefinido após a guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. A posição de zagueiro é uma das mais carentes no elenco rubro-negro e o Flamengo, que já contratou Fabrício Bruno, ex-Bragantino, ainda deseja mais um reforço para o setor.

Revelado pelo Fluminense, Marlon atua no futebol europeu desde 2016. Ele foi vendido pelo Tricolor ao Barcelona, depois, o zagueiro atuou por Nice, da França, e Sassuolo, da Itália, antes de chegar ao clube ucraniano em 2021.