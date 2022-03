Maurício Isla - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Maurício IslaFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/03/2022 17:00 | Atualizado 01/03/2022 18:22

Rio - Depois do frustrante empate com o Resende, o Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta-feira, no Ninho do Urubu, dando início à preparação para o clássico contra o Vasco, a ocorrer neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. E os holofotes estavam apontados para um jogador que não atuará o clássico: Isla.



O chileno quis demonstrar insatisfação com o atual cenário, em que virou terceira opção na ala direita, atrás de Matheuzinho e Rodinei, e irritou Paulo Sousa e os torcedores - organizadas chegaram a publicar um manifesto "exigindo" a sua saída. O motivo: o camisa 44 avisou estar com sintomas de gripe, foi cortado do jogo contra o Resende e compartilhou imagens em uma festa horas depois.



Houve reunião hoje para ouvi-lo e multá-lo, conforme o Fla já havia anunciado. E, segundo o LANCE! apurou, o clube optou por não relacionar o atleta para o duelo diante do Vasco. Isla foi avisado do corte antes da atividade desta tarde, em que treina com o grupo normalmente.



O jogo entre Flamengo e Vasco, uma prévia da possível semifinal, será às 16h deste domingo, no Nilton Santos.