Lateral do Flamengo desperta interesse de clube dos Estados Unidos | Flamengo | O Dia

Publicado 28/02/2022 16:10

Rio - O lateral-direito Rodinei, do Flamengo, voltou a ser especulado pelo Charlotte FC, dos Estados Unidos. Em janeiro, o clube americano enviou um representante para negociar a contratação do jogador de 30 anos, mas as conversas não avançaram após o Rubro-negro pedir US$ 1 milhão (R$ 5,1 milhões na cotação atual). A informação é do jornalista turco Ekrem Konur.

No caso do Charlotte FC, o clube americano acredita que o contrato de Rodinei, que encerra em dezembro deste ano com o Rubro-negro, possa facilitar a nova tentativa pelo jogador. Ainda de acordo com o jornalista, o atleta é um pedido do técnico Miguel Ángel Ramírez, com quem trabalhou no Internacional.



O jogador tem sido bastante utilizado pelo técnico Paulo Sousa na equipe do Flamengo. Além disso, o treinador português deu a oportunidade de atuar como ponta-direita no empate por 2 a 2 com o Resende, no último domingo, pelo Campeonato Carioca, e se destacou.