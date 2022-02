Gabigol e Pedro - Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Gabigol e Pedro - FlamengoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 28/02/2022 12:24

Rio - Se a novela entre Pedro e Palmeiras não tiver um final feliz para o Alviverde, o apresentador Milton Neves, da Band, aproveitou para minimizar a possível negociação e indicou Gabigol para o clube paulista. Nesta segunda-feira, o jornalista destacou em sua coluna no portal "UOL", que "pode ser mais fácil" tirar o camisa 9 do Rubro-negro.

"A ingrata torcida do Mengão vaiou duramente Gabigol enquanto a partida estava sendo vencida pelo adversário pelo placar de 2 a 0. Por isso, fica aqui a minha ideia ao Palmeiras. Em vez de insistir em Pedro, pode ser que seja mais fácil tirar Gabigol lá da Gávea", destacou.

O jornalista vê que o Flamengo projeta o futuro de Pedro como titular no ataque rubro-negro. Neste caso, Milton Neves acredita que, apesar de Gabigol ter sido o melhor jogador e artilheiro, com 11 gols, na última Libertadores, a saída do camisa 9 para o Palmeiras seja menos complicada.