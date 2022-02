Isla, lateral-direito do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Isla, lateral-direito do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/02/2022 10:33 | Atualizado 28/02/2022 11:43

Rio - Na tarde do último domingo (27), no Estádio Nilton Santos, o Flamengo jogou mal e acabou empatando com o Resende pelo placar de 2 a 2. Para o duelo, o português Paulo Sousa não pôde contar com o lateral-direito Maurício Isla, que se apresentou com um quadro viral e acabou sendo vetado pelo departamento médico Rubro-negro para o jogo contra o Gigante do Vale.

O jogador chileno, no entanto, apareceu em festa noturna aproveitando o domingo de carnaval. Depois das imagens divulgadas, o Flamengo se manifestou através de nota e informou que Isla será punido, advertido e terá de prestar esclarecimentos.

"Neste domingo (27), Isla se apresentou e relatou diversos sintomas que o impossibilitava de ir para o jogo. Foi retirado da relação, reavaliado, medicado e direcionado para exercícios leves. Além de toda preocupação e de acreditar na boa-fé do atleta, o Clube também realizou teste de covid-19, com resultado negativo. Na próxima terça-feira (01), o atleta será devidamente advertido, multado e terá que esclarecer os relatos repassados ao Departamento Médico", informou a nota do Flamengo.

Além de toda preocupação e de acreditar na boa-fé do atleta, o Clube também realizou teste de covid-19, com resultado negativo.



Na próxima terça-feira (1), o atleta será devidamente advertido, multado e terá que esclarecer os relatos repassados ao Departamento Médico. #CRF — Flamengo (@Flamengo) February 28, 2022

Assim como o restante do grupo, que esteve normalmente à disposição para o jogo contra o Resende, Isla receberá folga nesta segunda-feira e se reapresentará na terça-feira (01/03), no Ninho do Urubu.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (06/03), às 16h novamente no Nilton Santos, para o clássico contra o Vasco válido pela décima rodada da Taça Guanabara.