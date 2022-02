Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

PedroMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/02/2022 20:17

Rio - O interesse do Palmeiras na contratação de Pedro, do Flamengo, é real. Porém, um acerto entre as partes está bem distante de acontecer. Em contato com o jornalista do portal "Torcedores.com", Matheus Leal, o staff do centroavante negou qualquer acerto salarial entre o jovem, de 24 anos, com o clube paulista.

Apesar disso, de acordo com o portal "UOL", Pedro teria mudado o seu pensamento sobre não avaliar nenhuma proposta para deixar o Flamengo. O centroavante deseja mais espaço no time titular e uma possibilidade de convocação para a Seleção, por isso vai dar atenção para outras equipes que tiverem interesse no seu futebol.

O portal ainda revela que o Palmeiras fez contato com representantes de Pedro, que gostaram do que ouviram e instruíram Alviverde a fazer contato com a diretoria do Flamengo. Que, por sua vez, não abriu negociações. Apesar da postura dos dirigentes rubro-negros, o estafe do atleta seguirá com a mesma postura, caso outras ofertas cheguem.

Mesmo na reserva, Pedro tem muito prestígio e o Flamengo já negou qualquer possibilidade de venda. Após um ano de empréstimo, iniciado em 2020, o atacante foi comprado pelo Flamengo por 14 milhões de euros (R$ 81,4 milhões na cotação atual. O jovem, de 24 anos, disputou 92 partidas, marcou 37 gols e deu sete assistências.