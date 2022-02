Flamengo ficou no empate em 2 a 2 com o Resende - Paula Reis / Flamengo

Publicado 27/02/2022 18:08 | Atualizado 27/02/2022 18:31

Rio - O Flamengo não teve uma boa atuação, mas evitou uma derrota vexatória neste domingo no Nilton Santos. Após estar perdendo por dois gols de diferença, a equipe carioca correu atrás e buscou o empate por 2 a 2 contra o Resende no Estadual.

Apesar do resultado, a equipe rubro-negra continua em segundo lugar na Taça Guanabara. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Vasco, no próximo dia 6, em confronto decisivo pelas primeiras colocações da tabela.

O Flamengo começou pressionando a equipe do Resende no Nilton Santos. Porém, por conta do posicionamento recuado da equipe do Sul Fluminense, o Rubro-Negro tinha dificuldades de criar uma grande oportunidade. A primeira veio aos 16 minutos. Gabigol achou bem Bruno Henrique, o atacante tocou por cima na saída do goleiro Jefferson Luis, mas a bola acabou indo para fora.

Aos 20 minutos, o clube carioca chegou novamente. Andreas Pereira achou bem Everton Ribeiro pela esquerda, o meia rolou para trás e Gabigol finalizou com força. Novamente, o goleiro Jefferson Luis apareceu bem para salvar o Resende no Nilton Santos.

Cinco minutos depois nova chance. Rodinei recebeu passe de João Gomes e rolou na medida para Gabigol, porém, novamente o atacante do Flamengo acabou errando a finalização, desta vez, a bola foi para fora. No lance seguinte, o Resende abriu o placar. Diego Alves deu bobeira, não achou a bola, e Emanuel Biancucchi apareceu para fazer o gol da equipe do Sul Fluminense.

Atrás do placar, o Flamengo continuava criando e perdendo oportunidades. Everton Ribeiro tabelou com Filipe Luís e saiu na cara de Jefferson Luis, porém, novamente a finalização não foi boa e o goleiro do Resende fez mais uma grande defesa.

Aos 40 minutos, nova oportunidade para os cariocas. João Gomes roubou bola no meio-campo e acelerou servindo a Pedro. O centroavante tocou para Bruno Henrique e recebeu na entrada da área, porém, a finalização do goleador não foi boa e a bola foi para fora. Um minuto depois, o Flamengo carimbou a trave duas vezes no mesmo lance. Gabigol arriscou de fora da área e a bola explodiu no poste. No rebote, Bruno Henrique cruzou na medida para Pedro, que também finalizou na baliza.

Aos 45 minutos, o Resende respondeu. Após cruzamento rasteiro pela esquerda, Macena apareceu bem, mas Léo Pereira evitou o segundo gol do Resende. Aos 47 minutos, o Flamengo perdeu outra chance incrível. Em contra-ataque puxado por Léo Pereira, Gabigol ficou na cara do gol, mas acabou se enrolando na finalização e a zaga da equipe do Sul Fluminense conseguiu se sair bem.

Na volta do intervalo, o Flamengo voltou com três mudanças. Arrascaeta, Willian Arão e David Luiz entraram nas vagas de Léo Pereira, João Gomes e Pedro. Porém, quem chegou com perigo primeiro foi o Resende. Aos oito minutos, Brendon ganhou de Fabrício Bruno, avançou com a bola e finalizou em cima de David Luiz, que salvou o Rubro-Negro.

Aos 15 minutos, o Flamengo voltou a perder uma grande chance. Bruno Henrique puxou contra-ataque e recebeu de Arrascaeta, o atacante finalizou por cima de Jefferson Luis, porém quase, em cima da linha, a defesa do Resende conseguiu o corte.

Aos 27 minutos, o Resende chegou novamente com muito perigo. Após cruzamento de Jefinho, Igor apareceu para concluir dentro da área, Diego Alves apareceu bem e evitou o segundo gol dos visitantes no Nilton Santos.

Porém, aos 36 minutos, viria o segundo dos visitantes. Novamente falha da defesa do Flamengo e de Diego Alves. O goleiro teve uma indecisão com Fabrício Bruno e Jefinho apareceu para colocar a bola no fundo das redes do Rubro-Negro.

Aos 41 minutos, o Flamengo conseguiu diminuir. Arrascaeta soltou uma bomba de fora da área e a bola morreu no fundo das redes do goleiro Jefferson Luis. O gol embalou o Flamengo. No lance seguinte, Heitor evitou um lance perigoso em favor dos rubro-negros e acabou sendo expulso, deixando Resende com um a menos.

Aos 47 minutos, o clube carioca conseguiu o empate. Rodinei foi derrubado dentro da área, pênalti. Na cobrança, Gabigol deslocou Jefferson Luis e deixou tudo igual no Nilton Santos. Os últimos minutos foram de pressão, mas a virada não veio.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 2 RESENDE



Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Fernando Moraes de Queiroz Varella

Quarto árbitro: Gustavo Mota Correia

Cartões Amarelos: Bruno Henrique (FLA); Juninho, Ingro, Emanuel Biancucchi (RES).

Cartão Vermelho: Heitor (RES)

Gols: Emanuel Biancucchi, do Resende, aos 27'/1T;. Jeffinho, do Resende, aos 36'/2T; Arrascaeta, do Flamengo, aos 41'/2T Gabi do Flamengo, aos 48'/2T.



FLAMENGO: Diego Alves; Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz), Filipe Luís; João Gomes (William Arão), Andreas Pereira, Everton Ribeiro; Bruno Henrique, Pedro (De Arrascaeta), Gabi. Técnico: Paulo Sousa.



RESENDE: Jefferson Luis; Juninho, Joanderson, Heitor, Douglas; João Feipe, Emanuel Biancucchi, Brendon, Ingro; Igor Bolt, Raphael Macena (Jeffinho). Técnico: Sandro Sargentim.