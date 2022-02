Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/02/2022 13:40 | Atualizado 27/02/2022 14:01

Rio - O Flamengo acertou a transferência do atacante Thiaguinho para o Houston Dynamo, equipe dos Estados Unidos. O jogador, de 20 anos, será emprestado de forma gratuita até o fim de 2022. Haverá opção de compra no valor de 1,5 milhões de dólares (cerca de R$ 7,74 milhões). As informações são do perfil "Flazoeiro".



Além da equipe norte-americana, Cruzeiro e Chapecoense também teria demonstrado interesse na contratação do atacante Thiaguinho. O atacante disputou dois jogos pelo Flamengo neste ano. No ano passado, o jovem entrou em campo em sete oportunidades.

Cria da base do Náutico, Thiaguinho chegou ao Flamengo em 2019 e inicialmente fez parte da equipe sub-20. Ele retornou ao clube pernambucano em 2020, por empréstimo. O atacante foi um dos destaques do time sub-20 do Rubro-Negro na temporada passada, quando disputou 35 partidas, marcou 10 gols e distribuiu três assistências.