Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/02/2022 12:00

Rio - Com a guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, alguns jogadores brasileiros podem retornar ao Brasil. De acordo com informações do portal "torcedores.com", o Flamengo entrou em contato com o meia Alan Patrick, que defende o Shakhtar Donetsk, para uma possibilidade de repatriá-lo

De acordo com informações do portal, os dirigentes do Flamengo Marcos Braz e Bruno Spindel entraram em contato com o staff do atleta para consultar sobre a possibilidade do jogador retornar ao futebol brasileiro.

Alan Patrick defendeu o Flamengo de 2015 a 2016 e depois foi contratado pelo clube da Ucrânia. O jogador é um dos brasileiros alojados com suas famílias em um hotel na cidade de Kiev esperando o Governo do Brasil conseguir ajeitar uma forma de tirá-los da Ucrânia.