Jorge Jesus - MAURO PIMENTEL / AFP

Jorge JesusMAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 25/02/2022 18:36

Rio - Pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, Edmílson rasgou elogios ao técnico Abel Ferreira. Em entrevista à Jovem Pan, o ex-volante disse enxergar o trabalho do treinador no Palmeiras superior ao que foi feito por Jorge Jesus no Flamengo e afirmou que ele é "dez vezes melhor" que o ídolo do time carioca.

“Acho o Abel Ferreira dez vezes melhor do que o Jesus. Para mim, ele tem o controle de tudo. Vestiário, comportamento e o campo. Melhor contratação do Palmeiras nos últimos tempos. O Jorge Jesus pegou o time montado”, disse Edmílson.

“Do time que ele ganhou a Libertadores só dois não tinham jogado na Europa. O Rodrigo Caio e o Arão. Todo o resto entendia o que ele queria dentro e fora de campo. Dá um time assim na mão do Abel Ferreira. Pode ter certeza de que seria ofensivo. Ele trabalha com a qualidade que ele tem”, completou.