Paulo SousaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/02/2022 16:13

Rio - Além do meio-campista João Gomes , outro represente do Flamengo publicou uma mensagem pedindo "amor e paz", nas redes sociais, por conta do brutal início da invasão da Rússia na Ucrânia, que aumenta a tensão na Europa com a possibilidade de uma guerra a nível avassalador, por questões territoriais. Nesta sexta-feira, o técnico Paulo Sousa postou o seguinte:



- Todos queremos e merecemos amor e paz. Somos um só. Um abraço de força e solidariedade a todos - postou Paulo Sousa, em seu story do Intagram, com emojis da bandeira da Ucrânia, coração e mãos em oração.



O temor também atinge os jogadores brasileiros que estão na Ucrânia, e, agora, pedem ajuda do Governo Federal para que consigam deixar o local com segurança.

ENTENDA O CASO



Desde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.



Nesta quinta-feira, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.