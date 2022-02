Técnico Tite seguirá com observações nos jogos que restam pelas Eliminatórias - Lucas Figueiredo/CBF

Técnico Tite seguirá com observações nos jogos que restam pelas EliminatóriasLucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/02/2022 13:26

Sem ser presença constante entre os titulares, Pedro segue fazendo a sua parte para merecer mais minutos com a camisa do Flamengo. No último jogo, iniciou jogando com Gabigol, e ambos marcaram contra o Botafogo, levando o clube, inclusive, a enaltecê-los em postagem nesta sexta-feira, pouco antes de Tite, técnico da Seleção Brasileira, encher a bola do camisa 21.



"O Pedro joga muito, já foi convocado duas vezes, foi determinante no jogo contra a Venezuela. O Pedro é um jogador de uma característica muito difícil de se encontrar no futebol brasileiro. Característica de jogador de pivô, de finalização, da bola aérea, inteligente para fazer tabelas", falou Tite ao canal "SporTV".



Tite ratificou que Pedro segue no radar da Seleção, que já conta com Gabigol. Vale lembrar que o Flamengo exerceu o seu direito de negar e não permitiu que Pedro disputasse as Olimpíadas de Tóquio, no ano passado, o que frustrou o atacante.



E o Rubro-Negro sabe da importância de Pedro, autor de 44 gols em 105 jogos (sendo 53 como titular) pelo clube, tanto que nem sequer quis abrir negociações após o Palmeiras sondar a situação do goleador de 24 anos.