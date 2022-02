Vitinho - Daniel Castelo Branco

Vitinho Daniel Castelo Branco

Publicado 24/02/2022 19:12

Rio - Vitinho tem vivido dias intensos pelo Flamengo. Em ótima fase, acabou desperdiçando o pênalti decisivo na Supercopa do Brasil, mas completou 200 jogos pelo clube na última quarta-feira, em vitória rubro-negra sobre o Botafogo, que o revelou, e seguiu com o apoio da torcida intacto. A marca ainda fez que com que o Fla o parabenizasse e os seus bons números recentes entrassem em evidência.

"O atacante Vitinho completou hoje 200 jogos com o Manto Sagrado. Ao todo, são 29 gols e 33 assistências. Parabéns pela marca!", postou o Fla.

O atacante Vitinho completou hoje 200 jogos com o Manto Sagrado. Ao todo, são 29 gols e 33 assistências. Parabéns pela marca! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/kSMb51PNAe — Flamengo (@Flamengo) February 24, 2022

Em 2021, Vitinho fez sua melhor temporada pelo Flamengo, com 14 gols e 15 assistências, sendo um dos jogadores mais decisivos do time e o maior garçom do ano, deixando para trás o início conturbado e de pouco futebol.



No dia 7 de dezembro do ano passado, o camisa 11 realizou uma artroscopia no joelho direito e recuperou-se durante as férias, reapresentando-se para fazer a pré-temporada junto aos companheiros, no dia 10 de janeiro.



Neste ano, Vitinho, comprado por 10 milhões de euros em 2018, tem correspondido ao espaço dado por Paulo Sousa, adepto ao rodízio do elenco. Apesar de ainda não ter ido às redes, já deu três assistências, em seis jogos (dois sendo titular), atuando como ala-esquerdo no esquema com três zagueiros. Por ali, briga diretamente com Everton Ribeiro e Lázaro no setor.



O PRÓXIMO JOGO



Depois da vitória no clássico, o Fla de Vitinho já vira a chave para pegar o Resende no próximo domingo, às 16h, novamente no Nilton Santos. A partida é válida pela nona rodada do Carioca e terá transmissão em tempo real do L!.