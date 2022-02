Gabigol - Marcelo Cortes/flamengo

Publicado 24/02/2022 15:45 | Atualizado 24/02/2022 15:54

Rio - Ao marcar o seu gol na vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 3 a 1, na última quarta-feira (23), o atacante do Rubro-Negro, Gabriel Barbosa, se tornou o maior artilheiro do confronto entre estas duas equipes. Quando balançou as redes defendidas por Gatito Fernández, Gabigol chegou ao seu quarto gol marcado no clássico, superando seu companheiro de time, Bruno Henrique, e assumindo a liderança na artilharia do confronto. O terceiro colocado é o capitão do Clube da Gávea, Everton Ribeiro.

Além de ser o artilheiro do clássico, Gabigol também é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca, e segundo colocado no ranking geral da competição. O atleta, que marcou quatro gols disputando apenas cinco jogos no torneio, perde apenas para Raniel, com oito participações, e Nenê, que participou de seis partidas. Ambos marcaram cinco gols na competição.

O próximo duelo de Gabigol e Cia pelo Rubro-Negro é contra o Resende, no domingo (27), às 16h, no Estádio Nilton Santos. O confronto será válido pela nona rodada do Campeonato Carioca. Atualmente o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação da competição, com 19 pontos.