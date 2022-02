Pedro - Marcelo Cortes

Rio - A postura de alguns colegas de imprensa em relação ao atacante Pedro, do Flamengo, estão desagradando ao repórter Eric Faria, da TV Globo. Em sua conta no Twitter, o jornalista apontou que há uma "histeria" no meio pela saída do camisa 21 da equipe carioca.



A histeria que grande parte da imprensa está fazendo pro Pedro sair do Fla é muito louca.Eu não vou entrar no mérito se ele quer ou não ficar. Mas eu nunca vi uma campanha como agora. Isso tudo é preocupação com o cara? Com o "bem" do futebol? Ou tem a ver com o clube onde ele está?", questionou Eric.

"A questão não é jogar para ser observado? Jogou. Mais uma vez, a questão não é futebol. É óbvio que o Pedro merece ser titular. Meu debate é o comportamento e a forma como se discute o tema. Ps: Pedro teve lesões e fez uma cirurgia no joelho na temporada. Quase não chegou a final [da Libertadores]", complementou Eric, respondendo a números apresentados pelo jornalista Victor Canedo.

Reserva no Flamengo, Pedro continua na mira do Palmeiras para reforçar seu ataque. No entanto, o time carioca descartou qualquer possibilidade de negociar o atleta.