Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes

Publicado 24/02/2022 15:09

Rio - O Palmeiras ainda sonha com a contratação do atacante Pedro. De acordo com o site "GE", o clube paulista buscou informação sobre a situação do atacante no Flamengo, mas foi informado de que o Rubro-Negro não aceita abrir negociações pelo jogador.

A diretoria alviverde chegou a procurar os representantes de Pedro, mas ouviu que as conversas só aconteceriam andamento com um "ok" do Flamengo. Caso o aval fosse dado, o estafa estava disposto a negociar.

Apesar de ser reserva, Pedro é tratado como um "12º jogador" no Flamengo. Na última quarta-feira, o camisa 21 iniciou o clássico contra o Botafogo como titular e marcou o primeiro gol na vitória por 3 a 1.