Paulo SousaPaula Reis / Flamengo

Publicado 23/02/2022 22:07

O investir americano John Textor, que adquiriu 90% da SAF do Botafogo compareceu ao Nilton Santos para assistir o duelo do Alvinegro com o Flamengo, mas viu um espetáculo do Rubro-Negro, que amassou o rival e venceu por 3 a 1, com gols de Pedro, Gabigol e Arrascaeta. Léo Pereira, contra, descontou para o adversário.

Em um dos camarotes do estádio, Textor parecia curtir o momento, com muitas risadas e "selfies" com torcedores, mas no campo, o Flamengo fez a alegria dos rubro-negros, que chegaram a pedir "mais um" no fim do segundo tempo e cantaram "olé", provocando o rival alvinegro.

O Flamengo foi muito superior ao Botafogo no primeiro tempo. Fez belos gols com Pedro e Gabigol, um no início da etapa, aos oito minutos, e outro no final, aos 49 minutos. O prejuízo poderia ser maior, já que foram 10 finalizações rubro-negras contra apenas três alvinegras.



O Alvinegro pouco chegou, mas pediu um pênalti em toque de Pedro com a mão dentro da área rubro-negra após desvio de Matheus Nascimento no primeiro pau. Reclamou também de falta de Gabigol no gol que o próprio camisa 9 anotou.

Para o segundo tempo, o técnico interino do Botafogo, Lúcio Flávio, tirou o volante Breno e colocou o atacante Kayque. Em um primeiro momento, os torcedores alvinegros puderam acreditar em uma possível reação. Logo aos dois minutos, em escanteio cobrado, a zaga do Flamengo desviou, e Luiz Fernando pegou de primeira, dando susto a Hugo, goleiro rubro-negro.



Mas, aos poucos, o Flamengo voltou a ser dono da partida, sem deixar o Botafogo esboçar qualquer tipo de reação. Aos 18, o Rubro-Negro quase chegou ao terceiro gol, com Gabigol. O camisa 9 recebeu de Matheuzinho e carimbou a trave direita de Gatito.

Mas, aos 27, Arrascaeta fez mais uma pintura com a camisa do Flamengo. O meia uruguaio recebeu na entrada da área de Matheuzinho, tira Barreto do lance e bateu bonito, sem chances para Gatito, que até pulou, mas serviu apenas para sair na foto.

Aos 39, o Botafogo conseguiu descontar o marcador. Após bola levantada na área, Fabinho desviou, e Léo Pereira se enrolou e mandou para o próprio gol. Poucos alvinegros que foram ao Nilton Santos viram o tento, pois muitos já tinham deixado o estádio.

Aos 43, João Gomes, volante do Fla, e Joel Carli, zagueiro do Bota, se estranharam, trocaram empurrões e levaram amarelo. Dois minutos depois, o setor defensivo alvinegro bobeou e quase viu o Rubro-Negro fzer o quarto. Carli e Kanu se enrolam, e Marinho chutou na rede pelo lado de fora, desperdiçando boa chance.

Depois, o Flamengo administrou a posse de bola e só esperou o apito final para comemorar a primeira vitória em um clássico na temporada, já que tinha perdido para o Fluminense há alguns dias. Com o resultado, o time de Paulo Sousa termina a oitava rodada do Estadual na segunda colocação, com 19 pontos, dois atrás do líder Fluminense, e classificado à semifinal do Carioca.

O Flamengo volta a campo no domingo, às 16h, no Nilton Santos, para pegar o Resende, em jogo válido pela nona rodada da Taça Guanabara. No mesmo dia, mas no Luso-Brasileiro, o Botafogo pega a Portuguesa-RJ, às 19h.