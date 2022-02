Paulo Sousa - Paula Reis / Flamengo

Publicado 23/02/2022 16:02

A expectativa dos torcedores do Flamengo em ver Ramon jogando e ganhando espaço foi quebrada. Pelo segundo jogo seguido, o lateral-esquerdo não foi relacionado pelo treinador Paulo Sousa. Os torcedores criticam o técnico e, nas redes sociais, postaram que a "panela segue firme e forte".

De acordo com a jornalista Isabelle Costa, o jogador não apresenta nenhum tipo de lesão, visto que treina normalmente com o restante do elenco. E que, por isso, está disponível para ser utilizado pelo técnico.

Na visão dos torcedores, o jovem, que está no Flamengo desde a categoria de base, merece ganhar chance no título atuando como ala-esquerdo. A posição está, atuamelmente, sendo ocupada por Everton Ribeiro.

Sem Ramon, o Rubro-Negro enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (23), às 20h, no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca.