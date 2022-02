Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/02/2022 14:03

Rio - Considerado uma das grandes promessas da base do Flamengo, Ramon começou a temporada em alta. Muitos acreditavam que o jogador poderia até mesmo assumir a titularidade na lateral esquerda, principalmente, depois que Filipe Luís acabou sendo escalado na zaga. Porém, o jovem vem perdendo espaço com Paulo Sousa.

O jogador, de 20 anos, novamente não foi relacionado pelo técnico e está fora do clássico contra o Botafogo. De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", a opção do português é técnica. Ramon já está recuperado da lesão que sofreu no começo do ano. A única vez que Ramon esteve na relação de Paulo Sousa foi na partida contra o Audax, no dia 10 de fevereiro.



Profissional do Flamengo desde 2020, Ramon já recebeu sondagens de clubes importantes do futebol europeu como Benfica. Além disso, o Rubro-Negro recebeu ofertas de empréstimo de equipes da Série A pelo atleta, mas optou por mantê-lo no elenco.