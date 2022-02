Marcos Braz e Bruno Spindel caminham para arrumar as suas malas - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 22/02/2022 19:53

Thiago Mendes Lyon O Flamengo voltou a sonhar com a contratação do volante Thiago Mendes. De acordo com o portal "GE", a diretoria rubro-negra intensificou novamente nesta semana as negociações pelo jogador, que é um desejo antigo do clube.

Segundo o portal, desta vez o Flamengo pretende utilizar como trunfo o fato de Thiago Mendes ter contrato apenas até maio de 2023, o que pode fazer com que ele deixe o clube francês de graça em breve. O clube carioca acredita que o Lyon pode ver a negociação como uma última chance de lucrar com o jogador.

No ano passado, Marcos Braz e Bruno Spindel chegaram a ir até a França negociar por Thiago Mendes. No entanto, apesar do interesse do volante em aceitar a oferta, o Lyon fez jogo duro e não o liberou.