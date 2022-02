Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Principal nome do Flamengo nos últimos anos, o atacante Gabriel Barbosa está próximo de bater mais um recorde pessoal, o que pode acontecer ainda no mês de fevereiro. Em toda a sua carreira, o camisa 9 do Rubro-Negro possui 198 gols desde que subiu ao profissional, e pode chegar às 200 redes balançadas nos próximos dias.

Para alcançar esta meta, Gabigol terá dois jogos para poder marcar os dois gols restantes: o duelo contra o Botafogo, no dia 23, e o confronto contra o Resende, no dia 27, ambos no Estádio Nilton Santos pelo Campeonato Carioca.

O jogador, artilheiro das edições de 2018 e 2019 do Campeonato Brasileiro, já marcou 107 gols em desde que chegou ao Rubro-Negro, e é o artilheiro do Clube da Gávea no século.

Gabigol, dono da famosa frase "Quando eu to loiro, esquece", constantemente vista em placas e cartazes ao redor do estádios em que o Flamengo joga, honrou muito bem o bordão que criou. Desde que chegou ao Rubro-Negro, o camisa 9 marcou 87 gols com o cabelo loiro, além de 16 gols de cabelo preto e quatro cabelo rosa.

Como dito anteriormente, Gabigol terá a chance de chegar aos 200 gols em sua carreira na próxima quarta-feira (23), em duelo contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, às 20h. A partida será valida pela oitava rodada do Campeonato Carioca de 2022. Atualmente o Flamengo ocupa a 3ª colocação da competição, com 16 pontos.