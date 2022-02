Edmundo acertou com a Band - Divulgação/Band

Publicado 22/02/2022 09:00 | Atualizado 22/02/2022 09:03

Rio - Ex-jogador de futebol e atual comentarista da Band, Edmundo não gostou muito do que viu por parte do Flamengo na final da Supercopa do Brasil. Na opinião do Animal, o técnico Paulo Sousa tomou decisões que acabaram prejudicando o clube carioca na disputa.

"Eu não gostei muito do que vi não, essa coisa de três zagueiros. O Everton Ribeiro meio de lateral-esquerdo, um dos principais nomes da equipe do Flamengo que é o Everton Ribeiro muito distante do ataque. Muita bola longa, quando é técnico brasileiro que fala pro teu time dar chutão, a gente reclama. Mas quando é português, pode né? Eu falo de ligação direta, bola direto do zagueiro para o centroavante, que a gente não gosta. Era meio confuso", afirmou.

Dentro de campo, Flamengo e Atlético-MG empataram por 2 a 2. O Galo levou a melhor na disputar de pênaltis e conquistou a Supercopa do Brasil.